Aprendeu? Desembargador é flagrado usando máscara

Priscilla Porangaba, com informações do G1

O desembargador Eduardo Siqueira, que ficou nacionalmente conhecido após a circulação de um vídeo em que ele se recusa a usar máscara após abordagem de guardas municipais em Santos, foi flagrado publicamente usando o acessório nessa quarta-feira (22).

Ainda de acordo com o G1, o magistrado recebeu multa por não utilizar o item obrigatório do município durante a pandemia.

Segundo moradores, o desembargador saiu para caminhar, acompanhado de outras duas pessoas, e voltou a aparecer na orla da praia da cidade. A diferença, desta vez, é que ele utilizou a máscara durante todo o tempo.

O caso repercutiu negativamente e rendeu a abertura de uma investigação para apurar a conduta do desembargador com os guardas municipais, que receberam homenagens na cidade por conta da postura que tiveram mesmo mediante a afronta do magistrado.

Deixe seu Comentário

Leia Também