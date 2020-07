Guardas humilhados vão processar desembargador

Priscilla Porangaba, com informações do Exame

O desembargador Eduardo Siqueira que humilhou os guardas municipais Cícero Hilário e Roberto Guilhermino ao ser multado no último sábado (18) por não usar máscara facial em uma praia pública de Santos (SP) será processado pela dupla.

A reação de Eduardo ficou marcada na mente dos guardas Cícero Hilário e Roberto Guilhermino, que ainda não tiveram um dia tranquilo desde então. Eles garantem, porém: se flagrarem o magistrado novamente sem máscara, não hesitarão em aplicar uma multa: “E o valor seria dobrado, por ser reincidente”.

Roberto explica que não muda nada o fato de ele já er sido abordado. "Mesmo com toda a repercussão, o desembargador está passivo novamente de ser autuado como qualquer outra pessoa. Não tem a ver com o cargo dele, com a pessoa dele. Nunca vai ser algo pessoal. Tem a ver com o decreto. Inclusive, o valor da multa é dobrado por ser reincidente”, disse Roberto.

O episódio tomou repercussão nacional por causa da reação do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que tentou intimidar Cícero e o ofendeu ao chamá-lo de “analfabeto”, rasgar a multa e jogar o papel no chão, o que justificou a autuação por uma nova infração por sujar o patrimônio público. Ele também ligou para o secretário de Segurança Pública do município, Sérgio Del Bel, para provocar o guarda. Toda a ação foi filmada por Roberto.

Os guardas municipais contaram detalhes da operação realizada naquele sábado e a reação teve repercussão.. A atitude do desembargador foi totalmente inesperada. Eles afirmam que jamais tinham passado por situação semelhante, mas previram que ele pudesse reagir.

