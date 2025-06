Apresentadora Catia Fonseca deixa a Band após sete anos

A apresentadora Catia Fonseca anunciou, nesta quarta-feira (11), a sua saída da Band, encerrando um ciclo de sete anos à frente do programa “Melhor da Tarde”, exibido nas tardes da emissora desde 2018.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Catia confirmou o pedido de rescisão contratual e compartilhou uma mensagem de despedida, afirmando que a decisão foi tomada com "coração sereno" e espírito de recomeço.

“Relações duram quando há respeito, verdade e prioridade mútua. E quando esses pilares se enfraquecem, o mais honesto é se reinventar”, escreveu.

Catia agradeceu à equipe do programa, aos profissionais dos bastidores e à direção da emissora, destacando o trabalho feito com “alma e brilho nos olhos”.

Embora tenha se despedido da Band, a apresentadora deixou claro que não está se afastando do público, apenas iniciando um novo capítulo, agora, também como produtora de conteúdo.

Emissora lamentou a forma como a saída ocorreu

Em nota enviada à imprensa, a Band lamentou a forma como a apresentadora rompeu o contrato com o canal. “A emissora seguirá investindo no Melhor da Tarde, com novos quadros e atrações que serão anunciados em breve”, diz o comunicado.

A saída de Catia Fonseca marca o fim de uma parceria iniciada em 2017, quando ela foi contratada pela Band após passagem pela TV Gazeta. Em março de 2018, estreou o Melhor da Tarde, atração voltada ao entretenimento leve, variedades e culinária, consolidando sua presença nas tardes da televisão aberta.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também