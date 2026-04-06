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Homem é preso por descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe na Capital

Filho foi conduzido à DEAM e responderá por descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça

06 abril 2026 - 18h50Taynara Menezes
Casa da Mulher Casa da Mulher   (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso em Campo Grande por descumprir medida protetiva de urgência e invadir a residência da própria mãe, no bairro Coophatrabalho. A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal.

A vítima relatou que o filho foi até sua casa, a ameaçou e entrou no imóvel sem autorização, mesmo com a medida protetiva em vigor. Atendendo à solicitação da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), a guarnição foi até o endereço e encontrou o suspeito no local.

Ele se mostrou colaborativo, acompanhando a equipe voluntariamente até a delegacia, sem oferecer resistência. O homem foi apresentado à autoridade policial e responderá por descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça.

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