Homem é preso por descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe na Capital

Um homem foi preso em Campo Grande por descumprir medida protetiva de urgência e invadir a residência da própria mãe, no bairro Coophatrabalho. A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal.
A vítima relatou que o filho foi até sua casa, a ameaçou e entrou no imóvel sem autorização, mesmo com a medida protetiva em vigor. Atendendo à solicitação da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), a guarnição foi até o endereço e encontrou o suspeito no local.
Ele se mostrou colaborativo, acompanhando a equipe voluntariamente até a delegacia, sem oferecer resistência. O homem foi apresentado à autoridade policial e responderá por descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça.Reportar Erro
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