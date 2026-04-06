Garras prende homem procurado pela Justiça por violência doméstica em Campo Grande

Investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) cumpriram, no domingo (5), um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, durante diligências de rotina realizadas no bairro Caiobá, a equipe policial visualizou um indivíduo parado em uma esquina da Rua Cachoeira do Campo, na companhia de outras três pessoas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos tentaram se dispersar do local, o que motivou a abordagem policial por volta das 16h.

Durante checagem nos sistemas oficiais, os investigadores constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto contra o acusado, de 26 anos, investigado pela prática de crimes de violência doméstica contra a mulher, previstos nos artigos 129, §13, e 147 do Código Penal.

Diante da constatação, o acusado foi cientificado da ordem judicial e detido no local, sem oferecer resistência.

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