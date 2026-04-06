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Shopping terá atendimento gratuito para Imposto de Renda 2026 na Capital

Parceria com universidades garante suporte e esclarecimento de dúvidas durante todo o mês de abril

06 abril 2026 - 18h12Taynara Menezes
Pátio Central ShoppingPátio Central Shopping   (Foto: Divulgação)

O Shopping Pátio Central, em parceria com universidades locais, vai oferecer atendimento gratuito para ajudar a população a esclarecer dúvidas e realizar a declaração do Imposto de Renda 2026. O serviço é destinado a pessoas físicas com renda anual de até R$50 mil.

O atendimento será realizado aos sábados, conforme cronograma:

11 de abril, das 9h às 14h, com o INSTED

18 de abril, das 9h às 14h, com a UNIDERP

25 de abril, das 9h às 16h, com a UNIGRAN

O objetivo é facilitar o processo para quem precisa declarar o imposto e oferecer orientações especializadas durante o período de entrega da declaração.

O shopping está localizado na Rua Marechal Rondon, n° 1380, Centro, e a iniciativa reforça o compromisso de apoiar a comunidade local em temas importantes como o Imposto de Renda.

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UNIMED Corrida - Abr26

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