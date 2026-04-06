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Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito

Marlene de Brito Rodrigues, de 59 anos, foi encontrada morta com um tiro na tarde desta segunda-feira

06 abril 2026 - 14h40Taynara Menezes    atualizado em 06/04/2026 às 14h54

A Subtenente Marlene de Brito Rodrigues, de 59 anos, encontrada morta na tarde desta segunda-feira (6), trabalhava no Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e estava morando com o companheiro, de 50 anos, há dois meses. 

Conforme informações divulgadas pela PM, o casal estava junto há um ano e quatro meses e moravam na casa, no bairro Estrela Dalva, há dois meses.

Um vizinho, que é PM, escutou o barulho do disparo e pulou o muro da casa. No local, ele encontrou o companheiro com a arma na mão, ao vizinho o homem contou que a vítima tinha cometido suicídio. 

Ainda de acordo com o vizinho policial, o namorado entrou em contradição do porque estava com arma na mão. Ele será encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) na condição de testemunha. Caso sendo tratado como morte a esclarecer.

Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido da servidora. confira abaixo:

É com profundo pesar que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) comunica o falecimento da Subtenente Marlene de Brito Rodrigues, ocorrido nesta data.

A Instituição se solidariza com os familiares, amigos e colegas de farda neste momento de dor incomensurável. A perda de um membro da nossa tropa é uma ferida que atinge toda a família policial militar.

Diante da gravidade do ocorrido, a PMMS solicita encarecidamente o respeito à dor da família. Pedimos que seja preservada a privacidade dos entes queridos e que se evite a propagação de informações não confirmadas ou imagens que possam ampliar o sofrimento dos familiares.

Informamos que as circunstâncias que envolveram o óbito ainda estão sendo devidamente apuradas. A Corporação, por meio de seus setores competentes, está acompanhando o caso de perto para que todos os fatos sejam esclarecidos com a precisão e a seriedade necessárias.

O Comando-Geral da PMMS já designou equipes para prestar todo o suporte necessário à família enlutada, lamentando a perda de tão querida e valorosa policial militar.

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