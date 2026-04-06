Após saída de casa noturna, homem é preso por agredir convivente com socos e mordidas

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (6), após agredir a convivente, de 22 anos, com socos e mordidas no bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

Conforme consta no registro policial, a equipe da PM foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o casal do lado de fora do veículo discutindo. Questionada sobre o ocorrido, a vítima relatou que havia saído com o convivente para uma casa noturna e, durante o retorno para casa, iniciou-se uma discussão dentro do carro.

Segundo o relato, durante a briga o acusado teria dado um tapa no rosto da jovem. Após a agressão, ela tentou pular do veículo. Em seguida, o homem teria parado o carro, puxado a vítima pelos cabelos, a derrubado no chão e continuado com as agressões.

Ainda conforme a ocorrência, o acusado passou a desferir socos no rosto da mulher e mordidas pelo corpo. A vítima afirmou que não queria voltar com o agressor, mas mesmo assim ele teria tentado colocá-la à força dentro do carro. Na tentativa de se soltar, ela chutou o painel e o para-brisa do veículo.

Durante as agressões, a vítima relatou que o homem dizia: “Tá vendo o que você me faz fazer”. Em determinado momento, ela desceu do veículo e avisou que havia câmeras de segurança no local registrando a situação, mas, mesmo assim, o acusado teria insistido para que ela entrasse novamente no carro.

Ainda segundo o registro, uma conhecida da vítima passou pelo local, perguntou se estava tudo bem e, sem descer do veículo, acionou a Polícia Militar pedindo ajuda.

A mulher apresentava escoriações nos dois joelhos, uma mordida no ombro direito, inchaço na testa e abaixo do olho direito, além de uma mordida no braço esquerdo. Já o acusado apresentava lesão no lábio superior direito, arranhões no rosto e no pescoço, além de uma marca de mordida no antebraço direito.

O homem foi conduzido até a 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande. Na delegacia, ele foi apresentado pela equipe da Polícia Militar e permanece custodiado na unidade policial. A equipe policial também apresentou registros fotográficos das lesões na vítima.

A mulher não compareceu à delegacia, motivo pelo qual não foi possível emitir requisição para exame de corpo de delito. Durante os procedimentos, também foi constatado que o acusado possui uma arma de fogo do tipo pistola. O caso deverá ser investigado pela 1ª Deam da Capital.

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