Aquidauana terá lockdown

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, irá decretar lockdown no município devido a preocupação da gestão municipal com a lotação das Unidades de saúde, devido a pandemia do novo coronavírus.

A princípio, a medida irá valer a partir de sábado (1º) de agosto até o dia 7 de agosto.

Aquidauana apresenta grau extremo de riscos relacionados à pandemia de Covid-19 e recebeu a bandeira preta pelo programa Prosseguir, conforme relatório situacional divulgado nesta sexta-feira (31), durante transmissão ao vivo do boletim epidemiológico, pelo titular da Segov (Secretaria de Estado de Governo), Eduardo Riedel.

O Prosseguir trouxe Campo Grande, Aquidauana e Miranda com bandeira preta, que representa o grau extremo de riscos e que tem recomendações de medidas mais restritivas, como lockdown.

Decreto

O decreto municipal será publicado ainda nesta sexta-feira, 31 de julho e ficará estabelecido o isolamento social rígido, com fechamento total de todos os estabelecimentos não essenciais. Pessoas que estiverem circulando por vias públicas ou privadas sem vínculo com serviços essenciais poderão ser penalizadas.

