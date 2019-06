Arraiá saudável

Joilson Francelino, com informações da assessoria

No Brasil, junho é considerado o mês da Festa Junina: um evento configurado por vestimenta, música e principalmente pela comida. Porém, é importante aproveitar de maneira saudável.

A nutricionista da Unimed Campo Grande, Renata Sobreira, traz algumas dicas e receitas para que todos possam aproveitar esse momento em família e não sentir culpa por comer aquele doce típico.

“O ideal é sempre ter equilíbrio na alimentação e estar atento às informações nutricionais dos alimentos. Uma dica é realizar um lanche saudável e nutritivo antes de sair para a festa, assim estará saciado e não consumirá tanto”, orienta a especialista.

Renata também instrui que, além do valor calórico, é necessário que os foliões estejam atentos à validade da comida servida, pois a maior parte dos alimentos são perecíveis e acabam estragando com mais facilidade, principalmente os que levam leite e são fáceis de serem contaminados.

Hoje podemos realizar trocas de ingredientes para os mais saudáveis, integrais e nutritivos, com isso a nutricionista separou duas receitas típicas que fazem da festança mais saudável:

Arroz doce

Ingredientes:

1 copo de arroz integral

2 copos de água

250 ml de leite tipo A

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

Essência de baunilha

Canela para polvilhar

Preparo: Cozinhe o arroz integral, em fogo baixo e destampado, enquanto isso misture 250 ml de leite com 2 colheres de sopa de açúcar mascavo em um recipiente separado. Quando a água do arroz secar, adicione o leite com açúcar. Deixe em fogo baixo e não pare de misturar, depois acrescente a essência de baunilha, desligue o fogo e mexa. Na travessa polvilhe canela por cima e sirva quentinho.

Bolo de Fubá

Ingredientes:

3 ovos

1 xícara de farinha de trigo integral

1 xícara de fubá

1 xícara de açúcar orgânico demerara

1/2 xícara de leite

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de fermento

Preparo: Bata as claras em neve e reserve. Depois bata as gemas com o açúcar, acrescentando o leite fervendo, o fubá e a farinha. Desligue a batedeira e acrescente delicadamente às claras em neve e por último o fermento. Leve ao forno pré-aquecido 180 graus por 30 minutos.

