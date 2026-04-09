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Asfalto deve chegar a 28 bairros com investimento de R$ 136 milhões na Capital

Primeira etapa de obras integra pacote que pode chegar a R$ 500 milhões em pavimentação até 2028 em Campo Grande

09 abril 2026 - 17h26Taynara Menezes
Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27   (Foto: Divulgação)

A pavimentação asfáltica deve beneficiar 28 bairros de Campo Grande com investimento de R$ 136 milhões, resultado de operações de crédito que serão formalizadas nesta sexta-feira (10), às 10h30, durante ação do Gabinete Itinerante no estande da Prefeitura na Expogrande 2026.

Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27, incluindo contrapartida municipal de R$ 7.166.400,00, e faz parte de um planejamento da administração municipal que prevê investir até R$ 500 milhões em pavimentação até 2028.

As obras contemplam bairros como Vila Nossa Senhora Aparecida, Bosque da Saúde, Jardim Noroeste, Vilas Boas, Jardim Auxiliadora, Nova Tiradentes, Jardim Vitória, Anhembi, Jardim Itamaracá, Moreninha IV, Moreninha III, Jardim Los Angeles, Parque Residencial Lisboa, Porto Galo, Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Amapá, Jardim das Nações, Guanandi II, Tarumã, Coophavila II, Jardim Batistão, Jardim Santa Emília, Jardim São Conrado, Tijuca/Verdes Mares, Parque dos Girassóis, Jardim Oliveira e Residencial Flores.

Além de ampliar a mobilidade, o investimento deve reduzir problemas históricos enfrentados pelos moradores, como poeira em períodos de estiagem e lama durante as chuvas, promovendo mais conforto e qualidade de vida.

Serviço
Evento: Assinatura das operações de crédito
Local: Estande da Prefeitura – Expogrande 2026
Data: Sexta-feira, 10 de abril
Horário: 10h30

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