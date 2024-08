ATENÇÃO: Criminosos estão aplicando golpe da falsa taxação do Correios

Com a aplicação da famigerada “taxa das blusinhas” ainda fresca na mente da população, golpistas estão se aproveitando de o medo do brasileiro de não receber suas encomendas para aplicarem um novo golpe.

Golpistas usam de site "clone" do portal do Correios

Por meio de mensagens falsas, enviadas via SMS, as vítimas são informadas que uma encomenda está “travada” na alfandega, com pagamento de taxação pendente e sendo necessário “acessar mais informações” por meio de um site falso, clone do portal de rastreamento de encomendas do Correios.

Ao acessar o portal, o usuário recebe a informação que é necessário o pagamento de um valor, que varia de acordo com cada encomenda “detida” para a liberação do produto. O pagamento, no entanto, não é necessário, e se trata de mais um golpe que vem sendo aplicado na população brasileira.

Nas redes sociais, centenas de brasileiros relataram terem recebido tais mensagens, com alguns até mesmo relatando que acabaram caindo no golpe, pagando por um produto que, desde o início, não havia sido taxado na alfandega.

Com o grande fluxo de relatos, o Correios emitiu uma nota sobre o golpe, dando dicas de como evitar cair nas mãos dos golpistas.

“Para não cair em golpes, o ideal é que os clientes baixem o app dos Correios para acompanhar suas entregas. No aplicativo é possível rastrear encomendas e pagar tributos de importação, entre outros serviços. Também é indicado verificar o site da empresa (www.correios.com.br) e os perfis nas redes sociais para obter informações oficiais”, recomendou a nota.

Em caso de dúvidas sobre a veracidade de qualquer mensagem ou informação relacionada a encomendas, a população pode estar entrando em contato com o Correios por meio do dos números 3003-0100, caso more na Capital, e 0800 725 7282, para as demais localidades, ou através do Fale Conosco, no site da estatal.

No X, antigo Twitter, no melhor humor brasileiro possível, usuários relataram a situação com humor e deboche. “Os malucos me mandando isso aqui sendo que a caneta já tá em casa KKKKKK”, relatou uma usuária.

Outros, no entanto, não foram tão sortudos, caindo no golpe acreditando que estavam liberando suas encomendas travadas. “Caí no golpe da taxa de exportação dos correios por sms”, relatou outro usuário.

Além das publicações em tom de brincadeira, os usuários se organizaram para alertarem outras pessoas sobre o golpe, com publicações de avisos e detalhamento do modus operandi dos criminosos.

