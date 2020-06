Atropelado quando soltava pipa, menino se recupera de cirurgia na Santa Casa

O menino de 7 anos atropelado enquanto soltava pipa se recupera de uma cirurgia e está sem sedação e com respiração espontânea, segundo informações da assessoria de imprensa da Santa Casa de Campo Grande nesta manhã (19).



A criança encontra-se no Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrica após operar o fêmur e o punho esquerdo, a fratura da clavícula será com tratamento conversor (imobilização), no momento o garoto está estável.

Ainda de acordo com o hospital, o garoto foi avaliado pela equipe da cirurgia geral e neurocirurgia, mas liberado de ambas as especialidades.



Caso

Segundo a mãe, o garoto foi atropelado e arremessado a aproximadamente 2 metros, por uma caminhonete.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) socorreu a vítima e a encaminhou para a Santa Casa de Campo Grande.

O acidente aconteceu no Jardim Tijuca na tarde dessa quinta-feira (18).



