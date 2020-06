Vereador não puxa freio de mão é atropelado e morto pelo próprio carro

Priscilla Porangaba, com informações do BNews

O vereador Cláudio Borges (PSB), morreu vítima de um acidente, após ser atropelado pelo próprio carro na rua em que residia no distrito de Brejinhos das Ametistas, em Caetité, na Bahia, na tarde de domingo (14).



O veículo estava desengrenado e começou a se mover, Claudio tentou entrar no carro em movimento, mas acabou sendo atingido pela porta e foi jogado para debaixo do veículo.

Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Fundação Hospitalar Senhor Santana.



O velório acontece a partir das 10h desta segunda-feira (15) na Câmara de Vereadores de Caetité e o sepultamento será à tarde. Por conta da morte, a prefeitura decretou luto de três dias.



Cláudio estava no seu terceiro mandato e integrava a base do prefeito Aldo Gondim, sendo eleito no pleito de 2016, com 1.201 votos.

Nota de Pesar pelo falecimento do Vereador Cláudio Borges:

É com extremo pesar que o Prefeito Aldo Gondim e a Vice-Prefeita Dra. Kelly, em nome da população de Caetité, se solidarizam com os familiares e amigos e manifestam profundo pesar pelo falecimento do Vereador Cláudio Borges, ocorrido na tarde deste domingo (14) no distrito de Brejinho das Ametistas, onde residia.

Cláudio Borges já estava em seu terceiro mandato como vereador e deixa como legado uma belíssima trajetória marcada pela superação, pelo trabalho comunitário, respeito ao próximo e grande dedicação à família, aos amigos e à vida pública. O seu amor pelo distrito de origem - Brejinho das Ametistas – marcou sua trajetória política, tragicamente interrompida.

Não há palavras para descrever o grande choque que tal notícia provocou nos corações daqueles que o conheciam e, especialmente, puderam com ele privar de parte de sua jornada. Que Deus possa levar conforto ao coração de todos os familiares e amigos, neste momento de dor.

Em virtude desse acontecimento a partir deste domingo (14), o Município de Caetité estará em luto oficial por três dias.

Deixe seu Comentário

Leia Também