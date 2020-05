Homem sofre acidente, é jogado no meio da pista e atropelado por carreta

“Esse seu sorriso era contagiante amigo”, “você trocou um par de rodas por um par de asas, que Deus te receba”, “nunca vou me esquecer de seu sorriso”, “infelizmente você se foi meu amigo, mas espero que esteja em um lugar muito melhor que o nosso”, foi assim que diversos amigos se despediram, nas redes sociais, de Ednei Mendes da Silva, conhecido como sorriso, que perdeu a vida aos 38 anos de idade.

Ednei era entusiasta do motociclismo, gostava de manobras e tinha intimidade com o veículo de duas rodas, veículo que ele amava e foi o causador de sua morte, na noite desta quinta-feira (14).

De acordo com registros policiais, Ednei foi vítima de um acidente, ele estava rebocando uma moto pela BR-163, quando a motocicleta que ele pilotava teve um problema na corrente, ao descer para tentar solucionar o problema, Ednei foi atingido por outro motociclista que seguia pela via.

Com o impacto da batida, Ednei foi jogado para o meio da pista, momento que vinha um caminhão que passou por cima da vítima. O motociclista que bateu em Ednei estava bêbado, foi preso em flagrante e lavado para uma unidade de saúde para tratar dos ferimentos causados pela batida.

No boletim de ocorrência registrado, os policiais afirmam que encontraram o corpo de Ednei à 8 metros de distância do local onde a batida aconteceu, também é relatado que o motorista do caminhão não permaneceu no local e não foi localizado.

O corpo de Ednei foi identificado pelo irmão, que foi até o local do acidente. Como mostrado no começo da matéria, amigos utilizaram as redes sociais para se despedir de Ednei, o “Sorriso”.

