Aulas on-line são suspensas após morte de estudante por covid-19

Flávio Veras, com informações do Metrópoles

Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria declarou luto pela morte de uma estudante de 17 anos da unidade pública de ensino. Em função do falecimento da aluna, o colégio suspendeu as aulas remotas na última terça-feira (25).

A informação foi confirmada pelo próprio colégio nas redes sociais. Na publicação, a direção afirma que a estudante Isabele de Souza (foto em destaque) morreu em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus.

A Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria informou que as aulas estão ocorrendo de forma remota. E, em solidariedade à aluna, houve a suspensão das aulas no Google Meet, que são de interação ao vivo, conforme o planejamento do professor, e não possuem caráter obrigatório. As demais atividades remotas seguiram normalmente.

