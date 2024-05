Auto da Compadecida 2 ganha primeiro trailer; confira

Após 24 desde a estreia do primeiro filme, o Auto da Compadecida 2 chega às telonas brasileiras ainda neste ano, e nesta quinta-feira (2), ganhou o seu primeiro trailer, que dá um “gostinho” do retorno de João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello).

O novo filme se passa 20 anos após os acontecimentos do primeiro filme, e acompanha a icônica dupla em uma disputa eleitoral na cidade de Taperoá, onde Alinod (Eduardo Sterblitch) e Coronel Ernani (Humberto Martins) disputam o cargo de prefeito, com João Grilo e Chicó se metendo em confusões para ajudarem um dos candidatos.

A direção do filme fica por conta de Guel Arraes, responsável pela direção do filme original, e Flávia Lacerda.

O Auto da Compadecida 2 chega nas telonas brasileiras em 25 de dezembro, ainda neste ano. Confira o trailer:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também