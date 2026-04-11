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Avanço da Rota Bioceânica impulsiona mercado imobiliário na Capital, afirma corretor

Especialista aponta que investimentos bilionários e nova dinâmica logística já refletem na valorização de imóveis e aumento da procura por investidores em Campo Grande

11 abril 2026 - 08h49Taynara Menezes    atualizado em 11/04/2026 às 09h26
Corretor Vinicius Cruz participou do Em PautaCorretor Vinicius Cruz participou do Em Pauta   (Foto: JD1)

O avanço da Rota Bioceânica e a chegada de grandes investimentos em Mato Grosso do Sul já estão impactando diretamente o mercado imobiliário de Campo Grande. A avaliação é do corretor de imóveis Vinícius Cruz, que afirma que a Capital passa a ocupar posição estratégica como hub logístico na América do Sul.

Segundo ele, o efeito da rota já é perceptível no setor, colocando a Capital dentro do cenário econômico regional. "A Rota Bioceânica, hoje,  não está só no papel, ela está sendo praticamente concretizada. Hoje, 15% do crescimento no ramo imobiliário tem acontecido por conta dessa questão da rota. Campo Grande não é mais uma capital de passagem, ela já passa a ser um hub logístico do estado inteiro e também da América do Sul", afirmou.

deixando se ser um local de passagem para um hub logístico do estado inteiro e também da América do Sul.  Vinícius também destaca o impacto de outros setores, como o de celulose, que devem movimentar mais de R$ 130 bilhões em investimentos até 2030, segundo projeções do mercado. Esse volume, afirma, já pressiona a demanda por moradia e imóveis comerciais.

"Esse crescimento todo já está refletindo na procura por imóveis. Isso fomenta um crescimento gigantesco, com demanda de pessoas vindo para as empresas e também de novos produtos imobiliários", explicou.

Outro ponto destacado é a consolidação dos estúdios no mercado imobiliário. "O estúdio não é mais moda, é tendência consolidada. Ele veio para ficar", afirmou. Sobre o cenário de crédito, Vinícius avalia que a alta dos juros tem alterado o comportamento dos compradores.

"A taxa realmente está alta. Muitas pessoas estão optando por negociação direta com a construtora ou compra na planta. O mercado mudou um pouco", disse.

Ele conclui afirmando que o momento favorece investidores atentos às oportunidades. "Quando a taxa está alta, a demanda não está tão grande, e isso dá mais flexibilidade no mercado", finalizou.

O assunto foi tema do Em Pauta, confira abaixo: 

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