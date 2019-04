Avião de pequeno porte cai no meio da rua, em Belo Horizonte

Uma aeronave de pequeno porte caiu, na tarde deste sábado (13), no bairro Caiçara, na região noroeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos uma pessoa, ainda não identificada, morreu no acidente.

A queda ocorreu na rua Minerva próximo ao cruzamento com a rua Anadir. A aeronave, que pegou fogo, bateu no portão de uma casa. A fiação da rede de energia elétrica também foi atingida e a concessionárias teve que interromper o fornecimento de energia na região.

Equipes de militares foram mobilizadas para atuar no resgate. Testemunhas relataram que viram explosões e que a aeronave estava voando baixo. O avião foi destruída pelo fogo. As chamas e a fumaça puderam ser vistas de longe. A região é residencial, mas também há comércios e escolas.

