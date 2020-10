“Bancos operam como se estivéssemos em lockdown”, reclama vereador

O vereador Doutor Cury (DEM) reclamou, durante a sessão desta terça-feira (13), do atendimento dos bancos em Campo Grande. Para ele, a forma como as agências “trabalham como se estivéssemos em lockdown”.

“Com total desrespeito a situação sanitária que estamos vivendo, os bancos estão trabalhando como se estivéssemos em lockdown. Na verdade só pode entrar em um espaço imenso, cinco pessoas de cada vez, com apenas um caixa para atender todos, o número de funcionários é absolutamente reduzido e incompatível com a necessidade da nossa população”, disparou o parlamentar.

Cury ainda levanta a questão de clientes expostos ao sol, por terem que esperar a sua vez de entrar nas agências. “Na verdade aquelas filas que poderiam estar com distanciamento dentro do banco, com a orientação dos funcionários, foram transferidas para a rua, para o sol e o calor. A falta de cuidado e humanização no atendimento ao cliente”, afirmou.

Candidato a reeleição, Cury ainda lembrou da dificuldade que teve para abrir uma conta bancária para a sua campanha. “Cheguei a levar onze dias, eu vivo muito essa realidade. Chega a ser desumano a forma como os banqueiros, diferentemente dos bancários, que estão ali se desdobrando, passando por estresse. Procurando soluções dentro do possível e quem está pagando isso é a nossa população”, lamentou.

O parlamentar disse que já procurou a Superintendência para a Defesa do Consumidor para reportar sua reclamação.

