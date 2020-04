BBB ganha "versão virtual" na capital e vencedor levará “CINQUENTÃO”

Para tirar os campo-grandenses do tédio devido a quarentena, a estudante de ciências sociais, Maria Eduarda Rodrigues da Silva, 27 anos, e seu amigo Marcos Roney Simões Hardoim, 22 anos, professor de artes visuais e uber, criaram o Whats Brother Campo Grande.

A brincadeira consiste em ser uma imitação online do Big Brother Brasil transmitido pela rede Globo. “Eu e o Marcos começamos uma brincadeira em outro grupo de WhatsApp, a gente joga RPG, e tínhamos pensado em fazer um jogo de RPG entre nossos amigos sobre Big Brother”, explicou Maria Eduarda.

O que começou com uma ideia em pouco tempo foi disseminado nas redes sociais dos dois administradores, como um “confinamento” via WhatsApp, e para a surpresa deles, as pessoas começaram a aparecer e se interessar pela dinâmica do jogo. “A gente organizou isso em uma semana e postamos em nossas redes sociais, perguntando se queriam participar. No começo pensamos que ninguém ia querer entrar nessa brincadeira, mas no segundo dia, começamos a receber mensagens, e as pessoas começaram a se interessar’.

O grupo de WhatsApp com os selecionados começou no sábado (11), com dez pessoas, mas uma nova galera pode entrar. “Faremos agora uma 'casa de vidro', pois recebemos muitas inscrições ontem, então faremos a seleção pelo Twitter e pelo Facebook para as pessoas votarem em quem elas querem que entrem no grupo”.

A votação para escolher os novos “confinados”, acontece através de enquete, assim como a eliminação dos paredões, o objetivo é eliminar um membro do jogo a cada quinta-feira. “Para formar paredão, toda terça-feira cada participante manda uma mensagem no privado do administrador, com o nome de quem quer indicar. As eliminações são feitas por três mecanismos, por enquete no Facebook, Twitter e cada administrador do grupo vota em um para sair”, explicou Maria.

O sistema de brincadeiras, paredões e eliminações, devem durar cerca de dois meses, ou “enquanto durar a quarentena”. Todas as interações dentro do grupo de Whats do BBB, é publicado no Facebook do jogo e no Twitter da página.

Dentro do espaço de confinamento criado pelos campo-grandenses, os participantes podem ter uma experiência RPG do pragrama exibido em rede nacional, com inclusão de brincadeiras, e prova do líder.

Marcos é o responsável pela organização das atividades e parte da produção, enquanto Maria Eduarda fala com a galera e instiga a interação entre o pessoal do grupo que entraram na brincadeira sem se conhecerem.

Para quem quiser se candidatar para a 'casa de vidro', o chat privado dos perfis do Facebook e Twitter da página estarão recebendo inscrições até o final da noite desta segunda-feira.

Depois das candidaturas à 'casa de vidro', os administradores farão uma enquete por 48 horas, para os seguidores votarem em quem deve entrar no jogo.

E assim como no programa original, o Whats Brother CG também premiará o último jogador que ficar, com nada menos que R$ 50, almejado pelos jogadores que já dizem até ter planos de como gastar a grana.

