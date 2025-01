Bioparque se torna membro da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil

O Bioparque Pantanal, em Campo Grande, foi oficialmente integrado à Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) neste início de 2025.

A parceria busca fortalecer a missão da instituição em promover a conservação da biodiversidade brasileira, fomentar a educação ambiental e impulsionar pesquisas científicas.

Reconhecido como o maior aquário de água doce do mundo, com mais de 5 milhões de litros de água, o Bioparque é referência internacional em iniciativas ligadas ao bioma Pantanal. Desde a sua inauguração, o espaço tem desempenhado um papel fundamental na conscientização ambiental, destacando a importância das espécies de água doce.

“Ser associado à AZAB é uma conquista significativa para o Bioparque Pantanal. Essa parceria amplia nossas possibilidades de troca de conhecimento técnico e científico com outras instituições renomadas do Brasil. Para o bioma Pantanal, representa um marco importante, consolidando o papel do Bioparque como protagonista na preservação, na pesquisa e no cuidado com a biodiversidade do bioma”, disse Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque Pantanal.

A AZAB atua há mais de 40 anos conectando zoológicos e aquários comprometidos com a preservação ambiental e a gestão de espécies ameaçadas.

Segundo Nancy Banevicius, presidente da associação, o ingresso do Bioparque Pantanal fortalece a representatividade de aquários de água doce no Brasil: “Temos poucos aquários de águas continentais no Brasil e, o Bioparque sendo o maior deles, traz uma nova luz sobre a importância da conservação da nossa biodiversidade de peixes e outros organismos de água doce”.

