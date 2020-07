Bolivianos bloqueiam fronteira e reivindicam ativação de hospital

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

Entra no terceiro dia o bloqueio na estrada Bioceânica, em Puerto Suárez, na Bolívia. Fila quilométrica de veículos é registrada, principalmente de caminhões, que fazem o transporte de cargas na região de fronteira entre a Bolívia com Corumbá, no Brasil. Os manifestantes reivindicam ativação do hospital San Juan de Dios, em Puerto Suárez, que apesar de ter sido construído há 5 anos, a unidade não presta atendimentos por falta de equipamentos.

Segundo reportagem do site Diário Corumbaense, em Corumbá, a fila de caminhões também é grande, pois muitos motoristas aguardam autorização para cruzar ao país vizinho, boa parte deles bolivianos. Porém, com o bloqueio que ocorre internamente na Bolívia, eles seguem esperando dentro e fora dos estacionamentos das transportadoras que ficam na cidade.

A reportagem local, o presidente do Comitê Cívico de Puerto Suárez, Humberto Miglino Rau, afirmou que o bloqueio, iniciado na quarta-feira (08), deve continuar porque ainda não receberam nenhuma posição em relação às reivindicações.

“Tivemos apenas uma reunião com um representante do Ministério de Saúde, que não tem o poder de resolver o problema. Vamos seguir aqui firmes em busca de uma resposta, pois como já havia dito, estamos lutando pela vida”, falou Humberto.

A mobilização acontece para chamar a atenção dos governos nacional, departamental e municipal, sobre a situação precária da saúde local, mais precisamente do hospital San Juan de Dios, em Puerto Suárez, o único que atende toda a região.

Apesar da infraestrutura física, a unidade de saúde está vazia, sem estrutura alguma para atender os pacientes neste período de pandemia de covid-19 e o hospital mais próximo fica a mais de 600 quilômetros de distância, em Santa Cruz de La Sierra.

“Novo ministro de Saúde assumiu ontem (09) e devemos aguardar que ele possa fazer contato e nos dar uma resposta, porém, enquanto isso não acontece, vamos permanecer com o bloqueio por tempo indeterminado”, afirmou Humberto.





Hospital

O hospital San Juan de Dios é classificado pela Serviço Departamental de Saúde (Sedes) como segundo nível. Em cinco anos, não foi realizada nenhuma movimentação para equipá-lo.

Puerto Suárez tem 25.000 habitantes e o hospital San Juan de Dios é um dos pontos de referência na província de German Busch. Atende pacientes de outras cidades como Puerto Quijarro, Roboré e Carmen Rivero Tórrez.

Com a crítica situação do sistema de saúde do lado boliviano, muitos doentes acabam entrando em território brasileiro, por trilhas clandestinas, para buscar atendimento em clínicas particulares e na Santa Casa de Corumbá.

A linha internacional da fronteira entre Brasil e Bolívia está fechada desde março por causa da pandemia do coronavírus. Antes do bloqueio, somente é permitida a passagem de caminhões de cargas nos dois países.

