Bonito 21K acontece neste fim de semana

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), com apoio do Governo do Estado está realizando neste final de semana, dias 5 e 6 de dezembro, a sexta edição da Bonito 21K, única prova esportiva realizada no Brasil, e uma das únicas no mundo, em 2020 no pós-pandemia. Para conseguir esse feito, a organização baseou-se em medidas de segurança e higiene de padrão internacional, e teve seu protocolo de biossegurança aprovado por unanimidade pela Prefeitura Municipal de Bonito.

Criada em 2015, a prova integra corrida e ciclismo com as belezas naturais da cidade de Bonito, e ao longo dos anos tem crescido em número de participantes. Agora, prepara-se para acontecer em um momento inédito, priorizando a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos. “Este ano, devido à pandemia, estamos focados em cuidar das atividades esportivas do evento e no protocolo de biossegurança que será implantado, que foi aprovado por unanimidade pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Bonito”, explica Kassilene Cardadeiro, organizadora do evento.

As duas modalidades, corrida e ciclismo, são realizadas ao ar livre, as largadas serão realizadas em ondas, com distanciamento entre os atletas, será aferida a temperatura, o uso de máscara é obrigatório até o momento da largada e no período pós-prova, tudo será higienizado e a equipe de trabalho estará usando os EPIs necessários. Além dos rigorosos protocolos de biossegurança aplicados, não será realizada a feira com expositores, shows e outras atividades culturais.

"O interessante da Bonito 21K, além da organização de ponta, é que ela é uma prova de grande magnitude, recebendo atletas com extenso currículo em maratonas pelo Brasil e mundo. Acredito também que as belezas naturais de Bonito, a Capital do Ecoturismo, dão mais motivação aos participantes e engrandecem o evento", destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

A entrega dos kits para os atletas será no sistema drive-thru, quando também será aferida a temperatura e preenchida uma pesquisa com informações de saúde. Haverá equipe médica de prontidão nos dois dias. “Os participantes serão orientados a seguirem os protocolos da prova, que já estão sendo praticados no dia a dia, como distanciamento social, uso de máscara e lavagem regular das mãos, bem como uso de álcool para higienização. Estamos trabalhando com todo carinho para que os atletas possam participar com a gente e fazer da Bonito 21K um grande evento, que eu tenho certeza vai ficar gravado no coração e na memória de todos que participarem”, afirma Kassilene Cardadeiro.

Sobre a prova

A Bonito 21K é realizada no asfalto e tem, além da meia maratona que carrega no nome, percursos de 5km, 10km e o kids, especial para crianças de 3 a 14 anos. A prova de ciclismo, grande estreia do ano, contará com percursos de 50 e 121 quilômetros, contemplando de ciclistas amadores a profissionais.

Serviço: A 6ª edição da Bonito 21K será realizada neste final de semana, dias 5 e 6 de dezembro, em Bonito/MS. A realização é do Sesc de Mato Grosso do Sul e da H2O Ecoturismo, com apoio do Governo do Estado, via Fundesporte. Mais informações no site: www.bonito21k.com.br ou no Instagram @bonito21k.

