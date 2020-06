Cachorro da família mata gêmeas com 26 dias de nascidas

Joilson Francelino, com Rede TV!

Anne e Analú, que tinham 26 dias de nascidas, morreram após terem sido atacadas pelo cachorro da família na tarde de terça-feira (23), em Piripá, no sudoeste da Bahia.

De acordo com o portal da Rede TV, a mãe das vítimas teria ouvido o barulho e socorrido as filhas, conseguindo retirar o cachorro, que não teve a raça informada.

Logo após o ataque do animal, as bebês que eram gêmeas ainda chegaram a ser socorridas por uma amiga da família, que é técnica de enfermagem e prestou os primeiros socorros. Em seguida, elas foram levadas para o Hospital Municipal Maria Pedreira Barbosa, em Piripá.

De acordo com a unidade médica, uma das crianças chegou sem vida no hospital e a outra em estado grave, mas que acabou não resistindo. O enterro de Anne e Analú ocorreu ainda na terça, no cemitério da Saudade Dois, também na cidade.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura de Piripá manifestou pesar pelo falecimento das bebês. "Diante desta perda inestimável, expressamos condolências e nos solidarizamos com os pais Elaine e Régis, seus familiares e amigos, neste momento de profunda tristeza e dor. Que Deus conforte seus corações e dê forças para transformar toda dor desta perda irreparável em fé e esperança".

