Cachorro é picado 4 vezes por jararaca para salvar menina de 12 anos

Sarah Chaves, com informações do G1

Um cachorrinho lutou bravamente com uma cobra jararaca para salvar uma adolescente de 12 anos do ataque da serpente em Bertioga, no litoral de São Paulo.



Durante a briga, o cão acabou sendo picado ao menos quatro vezes pela serpente. Segundo apurado pelo G1, o cachorro está internado há mais de 24 horas, mas, apesar do susto, está sendo acompanhado e se recupera bem.



Andressa da Silva dos Santos, de 24 anos, irmã da adolescente, contou que o caso ocorreu na rua em que a menina mora, área rural da cidade. Na ocasião, a mãe das duas pediu para a garota ir até o imóvel vizinho para abrir o portão, pois a proprietária havia solicitado.



“Quando ela estava voltando, viu a jararaca e gritou. Minha mãe tem quatro cachorros e todos eles foram atrás, mas só o Tufão enfrentou a cobra. Acho que no desespero dele de atacar a jararaca, ele foi picado algumas vezes”, conta Andressa. A cobra tinha aproximadamente dois metros.



Depois disso, a serpente fugiu e a família se mobilizou para salvar o cachorro, o levando a uma clínica veterinária, no Centro da cidade. No local, ele recebeu o primeiro atendimento e foi internado. “O doutor até falou que se fosse a minha irmã, não teria sobrevivido, porque, segundo ele, o cachorro tem muito mais resistência ao veneno”, afirma.



Apesar do susto, Tufão se recupera bem e continua em observação. “Ele é bem forte, ele está aguentando bem”, explica a irmã. Agora, a família torce para que o cachorro, que está com eles há sete anos, fique bem logo e volte para a casa. “Ele salvou minha irmã, é um verdadeiro herói”, finaliza.

No Twitter vários internautas se comoveram com a atitude do cãozinho e desejaram melhoras.





