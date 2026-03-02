Menu
CafÃ© com NegÃ³cios abre temporada 2026 com debate sobre Reforma TributÃ¡ria

Evento reÃºne especialistas no dia 17 de marÃ§o, na Faculdade Insted, para discutir os impactos das mudanÃ§as no sistema tributÃ¡rio brasileiro nas empresas

02 marÃ§o 2026 - 14h28Taynara Menezes
O encontro será realizado no auditório da Faculdade InstedO encontro serÃ¡ realizado no auditÃ³rio da Faculdade Insted   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o )

O Café com Negócios realiza, no dia 17 de março, às 8h, a primeira edição da temporada 2026 com o tema “Reforma Tributária – sua empresa está preparada?”. O encontro será realizado no auditório da Faculdade Insted, em Campo Grande, e contará com palestrantes de destaque para esclarecer as principais dúvidas do empresariado sobre as mudanças estruturais no sistema tributário brasileiro.

Entre os nomes confirmados estão Bruno Gouvea Bastos, superintendente de Administração Tributária da SEFAZ/MS; Rodrigo Sartorio, diretor executivo de produtos da TOTVS; o advogado tributarista Dr. Eduardo Marques, do escritório Resina & Marcon; e a contadora consultiva Adriana Cândido, CEO da ELOO Contabilidade. A mediação será conduzida pelo Dr. João Ricardo, doutor e mestre em Direito Tributário.

Segundo o fundador do evento, Dijan de Barros, a escolha do tema reflete a necessidade urgente de atualização por parte dos empresários diante do novo cenário fiscal. “Abrimos a temporada 2026 com um tema decisivo para a competitividade das empresas. A reforma tributária altera rotinas, planejamento e estratégias, e compreender esse novo cenário é fundamental para a tomada de decisões seguras”, afirma.

Serviço

Café com Negócios – edição março 2026
Tema: Reforma Tributária – Sua empresa está preparada?
Data: 17 de março de 2026 (terça-feira)
Horário: 8h
Local: Faculdade Insted – Av. Fernando Corrêa da Costa, 845 – Campo Grande/MS
Inscrições: Sympla
Link para baixar o aplicativo: https://cafecomnegocios2025.yazo.app.br/app-links



