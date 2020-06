Caixa paga hoje mais uma parcela do auxílio de R$ 600; saiba quem recebe

Priscilla Porangaba, com informações da CEF

Nesta segunda-feira (29), não será feito pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para quem é inscrito no Cadastro Único ou fez o cadastro pelo site ou aplicativo. Apenas beneficiários do Bolsa Família recebem a terceira parcela hoje.

No último sábado, foi iniciado o pagamento de primeira, segunda e terceira parcela para diferentes grupos. Além dos novos aprovados, a segunda parcela foi paga para quem recebeu a primeira em maio e a terceira parcela foi paga para quem recebeu a primeira até 30 de abril.

O depósito em conta poupança da Caixa para esses três grupos volta a ser feito terça-feira, 30 de abril, quando nascidos em março e abril receberão o auxílio. O valor será liberado para saque e transferência semanas depois, de acordo com o mês de aniversário.

Neste calendário, o valor será depositado mas não é possível fazer saque em espécie.

27 de junho: nascidos em janeiro e fevereiro

30 de junho: nascidos em março e abril

1 de julho: nascidos em maio e junho

2 de julho: nascidos em julho e agosto

3 de julho: nascidos em setembro e outubro

4 de julho: nascidos em novembro e dezembro



Calendário de saque e transferência

18 de julho: nascidos em janeiro

25 de julho: nascidos em fevereiro

1 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

15 de agosto: nascidos em maio

29 de agosto: nascidos em junho

1 de setembro: nascidos em julho

8 de setembro: nascidos em agosto

10 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

15 de setembro: nascidos em novembro

19 de setembro: nascidos em dezembro

