Caminhão tomba na pista, motorista é arremessado e morre

Rauster Campitelli, com informações do A Gazeta News

Um caminhoneiro identificado como Sérgio Paulino Alves, de 51 anos, morreu após acidente registrado na tarde de ontem (26) no trecho da MS-156 entre os municípios de Amambai e Tacuru. O motorista conduzia um Ford Cargo que tombou na pista, próximo a Amambai. De acordo com informações do A Gazeta News, a vítima fatal morava em Guaíra (PR) e conduzia o veículo de cor prata, placas BAU 0466 de Terra Roxa-PR, pertencente a uma renovadora de pneus.

O caminhão transportava pneus, a maioria de máquinas agrícolas, quando, em um trecho de reta, sofreu um desvio de direção e tombou. O motorista foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. Como parte da carga ficou espalhada às margens da rodovia, o tráfego de veículos foi bloqueado temporariamente nos dois sentidos.

Ainda segundo A Gazeta News, uma equipe da Polícia Civil de Tacuru, coordenada pelo delegado titular Ulisses Nei de Brito Santos, realizou levantamentos, e um inquérito policial deverá apurar as circunstâncias do acidente.

