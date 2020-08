Campanha de vacinação antirrábica começa nesta segunda

A Campanha de Vacinação Antirrábica inicia nesta segunda-feira (3), através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A meta é imunizar 80% da população estimada em 160 mil cães e 36 mil gatos, mantendo assim o controle da doença em Campo Grande. As doses são gratuitas e protegem os animais contra a raiva, que é fatal.

Os cerca de 80 servidores envolvidos na ação devem percorrer todos os bairros da cidade para realizar a vacinação em animais a partir de quatro meses de idade.

A primeira região atendida é a do bairro Nova Lima. É imprescindível a colaboração de todos os tutores de cães e gatos, recebendo os agentes do CCZ que estarão executando suas atividades desta forma também cuidando da saúde da população humana.

Os servidores estarão uniformizados e portando equipamentos adicionais de proteção individual (EPIs), seguindo os protocolos de biossegurança por ocasião da pandemia do coronavírus (Covid-19). Todos os servidores foram testados para a doença na semana passada.

Se o dono do animal não estiver em casa no momento em que a equipe estiver no bairro será deixado um comunicado para que o tutor leve o animal ao CCZ para a aplicação da vacina antirrábica. O horário de funcionamento do órgão para vacinação é de segunda a sexta-feira, de 7 às 21 horas, aos sábados, domingos e feriados, de 6 às 22 horas.

Doença

A Raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais.

O CCZ esclarece que há morcegos positivos para a Raiva no município sendo primordial a vacinação de cães e gatos uma vez que estes podem entrar em contato com morcegos que também podem transmitir a doença. Como medidas de prevenção, a orientação é que morcegos ou outros animais silvestres jamais sejam tocados, principalmente quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais.

Caso algum morcego seja encontrado vivo ou morto em situação anormal (por exemplo, caído no chão ou pendurado em janelas, cortinas, em cima da cama entre outros locais ou comportamentos não habituais) é necessário solicitar seu recolhimento CCZ por meio do número: (67) 3313-5000.

Se for possível capturar o animal até a chegada da equipe do CCZ, o recolhimento deve ser feito utilizando panos, caixas de papel, baldes ou mantendo-o preso em ambiente fechado. O órgão orienta ao morador nunca tocar nos morcegos ou deixar crianças e animais domésticos terem contato.

Deixe seu Comentário

Leia Também