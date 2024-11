Aeroporto da Capital contará com sala especial para passageiros autistas em 2025

O governo federal anunciou nesta semana o Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que prevê a instalação de salas especiais para este público, e o Aeroporto Internacional de Campo Grande contará com uma dessas já em 2025.

Segundo a Aena, concessionária que está à frente do aeroporto da Capital desde outubro de 2023 , a empresa inaugurará, ainda no próximo ano, áreas de isolamento sensorial em Campo Grande e outras quatro capitais, sendo elas Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE) e João Pessoa (PB).

Saiba Mais Geral Aeroportos brasileiros terão salas especiais para passageiros autistas

Programa de Acolhimento ao Passageiro com TEA

O programa deve implementar, até 2026, 20 salas especiais para este público, que além de acolhedoras, terão adaptações voltadas aos cerca de 200 mil passageiros com essas características que circulam anualmente pelos aeroportos brasileiros.

Além das salas multissensoriais, que contarão com estímulos sensoriais - visuais, táteis e auditivos - para promover relaxamento, concentração e bem-estar, o programa também prevê a implementação de salas de acomodação com estímulos reduzidos, para acolher passageiros durante momentos de crise.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Aeroportos brasileiros terão salas especiais para passageiros autistas

Deixe seu Comentário

Leia Também