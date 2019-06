Caravana da Saúde supera previsão de cirurgias e ja realizou mais de 2,1 procedimentos

A Caravana da Saúde já superou a previsão de realizar 2 mil cirurgias nessa edição do programa, que acontece no Hospital Regional. Desde o dia 23 de junho, quando começaram as cirurgias, até o fim da tarde dessa sexta-feira (28), a Caravana havia operado 2.146 pessoas, sendo a maior parte delas de catarata- 1.619 pacientes. A Caravana segue até o dia 05 de julho e mais cirurgias estão agendadas.

Os agendamentos cirúrgicos tinham sido superados logo nos primeiros dias da Caravana, quando estavam sendo realizadas apenas as consultas e exames.

Os números nao param de crescer. Em 12 dias, apenas de consultas já foram feitas 7.277 e mais de 30 mil exames, totalizando mais de 37.814 procedimentos.

”A Caravana continua atendendo a população e ninguém vai ficar sem atendimento. Estamos muito feliz com o sucesso dessa edição”, disse o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

Nesse fim de semana, sem interrupção, os atendimentos continuam no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Rosa Pedrossian. Estão sendo atendidos pacientes que estao na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), regulados pelos municípios do Estado.

Apenas a especialidade de oftalmo será ofertada nessa Caravana, mas as 79 cidades do Estado serão contempladas. Demandas espontâneas de pacientes que procuram a Caravana também serão atendidas, conforme a regulação.

O maior programa regional de saúde foi criado para zerar filas de espera no Sistema Único de Saúde (SUS), dando acesso a consultas, exames e cirurgias a pacientes que aguardam há anos por diversos procedimentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também