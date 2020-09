Carlito Nahas, o “Papai”, morre de coronavírus

O empresário Carlito Nahas, chamado carinhosamente por amigos e familiares como Papai, perdeu a luta contra o novo coronavírus (Covid-19), na manhã desta segunda-feira (21), em Campo Grande.

Nahas estava internado desde o dia 28 de agosto, no Hospital Unimed, onde faleceu aos 84 anos. O JD1 Notícias falou com alguns amigos do médico que lamentaram a morte do empresário. O sepultamento será nesta tarde, as 16h30, no Cemitério Parque das Primaveras. Devido a morte por covid, o caixão será lacrado e o enterro restrito para apenas 10 pessoas.

Carlito Nahas teve grande destaque no segmento de vidraçaria, com a Brasmaq Vidros, que por muitos anos foi a maior referência do segmento na capital.

Repercussão

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Mansour Karmouche, se posicionou brevemente sobre o fato. “Uma pena. Uma grande perda. Que Deus o tenha”, desejou.

Um grande amigo do “Papai”, o jornalista Dimas Braga, era o mais emocionado em falar da figura do empresário. “Ele era uma pessoa de bom coração, que adorava reunir todo mundo. Um exemplo era a Copa Pousada do Bosque, na qual ele promovia todo os anos em Ponta Porã. No torneio ele era capaz de reunir mais de 100 pessoas no evento, sendo que, muitas que iam de Campo Grande para o evento. Ou seja, uma perda que não temos como mensurar”, explicou.

Já outro amigo, de 30 anos, o colunista social Nilson Pereira, acabou resumindo a figura do empresário da mesma forma. “Era uma pessoa que sempre transmitia boa energia, por esse motivo, nossa amizade de longa data. Eu confesso que foi um grande baque, pois tínhamos ele como pilar da nossa turma”, finalizou.

