'Carnapet' do Shopping CG tem encontro de 'salsichas' nesta sexta-feira

Uma das raças mais amadas do Brasil, com direito a um clube só seu em Campo Grande, os Dachshund, os famosos "salsichas", tem encontro marcado para esta sexta-feira (9). O Shopping Campo Grande recebe dentro das atividades do Quintal SESC, a partir das 17h, tutores ou admiradores da raça que podem interagir e se divertir no espaço.

Criado em 2018 'O Clube dos Dachshund' econta com cerca de 200 animais e foi fundado pela jornalista Caterine Sturza, que já tinha uma cachorrinha da raça, a Lupi, que hoje tem 17 anos. Ao saber sobre um caso de abandono, decidiu adotar outro Dachshund, o Salsicha, que ganhou uma nova oportunidade com o amor da família.

“Após adotar o novo membro da família, decidimos criar o clube, que inicialmente realizava os encontros no quintal de uma casa. Com o crescimento da procura e de mais interessados, começamos a promover eventos em espaços maiores, como será no Shopping, o que é ótimo, pois, é um local onde todos gostam de passear e as pessoas poderão conhecer mais sobre essa raça tão cativante”, relata.

Programação de Carnaval

A programação especial de Carnaval do Shopping Campo Grande inicia na sexta-feira (9), com bailinho no Quintal SESC, à partir das 17h. A programação segue dentro do Shopping, no domingo (11), acontece mais um bailinho infantil, acompanhado de pinturinha facial e o concurso de fantasias para os mini foliões, que além de exibir a criatividade, podem ganhar prêmios.



O bloquinho infantil também tem programação na segunda-feira de Carnaval (12) e na quarta-feira (14), com as Oficinas de Máscaras e Colares e pinturinha facial.

Cabelo Maluco – Na terça-feira (13), os melhores cabelos prometem animar o público e ainda podem ganhar prêmios. Além do concurso, haverá recreação e pinturinha facial.



Todas as atividades de Carnaval entre o domingo (10) e a terça-feira (13) iniciam às 16h em frente à Carter’s, com participação gratuita, mediante inscrição prévia. Os primeiros inscritos podem ganhar um Kit Folia. O cadastro deve ser realizado pelo site: https://shoppingcampogrande.com.br , na aba Agenda.

Quintal SESC – Com muitas atrações especiais, o Quintal Sesc inicia às 17h na sexta-feira (09), com diversas opções gastronômicas e diversão. Além do bailinho e do encontro do ‘Clube dos Dachshund’, vai haver recreação infantil e pinturinha e a partir das 20h, toda a família pode curtir samba da melhor qualidade no pré Carnaval do Maninho Gomes.



Parques – A temporada de diversão continua com o Parque do Gato Galáctico e Capitão Pop It é destinado a crianças de 2 a 13 anos e funciona diariamente, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h. Para brincar, os valores são: até 40 min, R$50; de 41 a 60 minutos, R$60; de 61 a 90 minutos, R$70; de 91 a 120 minutos, R$80 e de 121 a 180 minutos, R$90.

Já o Capitão Pop It é outra opção para os próximos dias. Também localizado na praça central, a atração é um circuito inflável que simula um mega pop it, nas cores originais e cheio de obstáculos sensoriais. A piscina de bolinhas, área kids com camas elásticas, as mesas de pintura e os jogos completam a aventura.

A atração é indicada para crianças até 12 anos. As crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Já as crianças PcD, independentemente da idade, devem entrar com um responsável não pagante. Valor: R$50 por 30 minutos e R$1 por cada minuto adicional. Com atenção especial à inclusão, as crianças PCD e TEA contam com 50% de desconto no ingresso (acompanhantes não pagam) em ambos os parques da praça central.

Horário

Durante os dias de folia, o Shopping manterá seu horário normal de funcionamento, das 10h às 22h na segunda (12), terça (13) e quarta-feira (14). Lembrando que aos domingos, o horário de funcionamento do Shopping é diferenciado:

12h às 20h – Lojas e Quiosques

11h às 21h – Lojas âncoras

10h às 22h – Alimentação e lazer

