Carro bate em traseira de carreta e dois homens morrem

Flávio Veras, com informações do Jovem Sul News

Dois homens morreram em acidente que envolveu um carro e uma carreta, nesta quarta-feira (10), no km 168 da MS 306, entre Chapadão do Sul e Cassilândia.

Conforme publicação do site Jovem Sul News, o veículo menor seguia sentido Chapadão do Sul, quando bateu na traseira do transporte de cargas. Os dois ocupantes do carro morreram no local e ainda não foram identificados.

As vítimas ficaram presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul e Polícia Militar Rodoviária foram acionados para atender à ocorrência. A carreta estava parada na pista em razão de uma interdição provocada por empresa que fazia a recuperação da via.

O motorista da carreta disse a polícia, parou o veículo, ligou o pisca-alerta, como faz em todas as interrupções de pista. No local, foi possível ver as marcas de frenagem no asfalto, indicando que o motorista do carro tentou evitar o acidente, mas não conseguiu parar a tempo.

Deixe seu Comentário

Leia Também