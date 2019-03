O e-Título, aplicativo móvel da Justiça Eleitoral, já conta com aproximadamente 150 mil usuários em Mato Grosso do Sul.

A plataforma é a forma mais rápida para obtenção da via digital do título de eleitor. Além disso, permite ao usuário o acesso fácil às suas informações cadastradas na Justiça Eleitoral, tais como: situação eleitoral, local de votação, emissão de certidão de quitação eleitoral, além da certidão de crimes eleitorais.

Outra informação relevante é que, se o eleitor já tiver feito o recadastramento biométrico (cadastro das impressões digitais) na Justiça Eleitoral, a versão do e-Título virá acompanhada da foto do eleitor, o que facilitará a identificação. Caso o eleitor ainda não tenha feito o recadastramento biométrico, a versão será baixada sem a foto. Nesse caso, o eleitor pode comparecer ao Cartório Eleitoral e cadastrar a biometria para ter a versão completa da ferramenta.

É importante lembrar ainda que, no preenchimento dos campos do aplicativo, os dados pessoais devem ser exatamente os mesmos registrados no Cadastro Eleitoral, pois havendo alguma informação em discordância com aquela lançada no documento original, o sistema não validará o cadastro.

