Cinema chega à fronteira

Da redação com Capitan Bado

Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, cidades na fronteira do Brasil com o Paraguai, agora vão poder desfrutar, a partir do próximo mês, de salas de cinema. Um empresário viu a necessidade da região e decidiu investir em entretenimento para a população.

A região que nos últimos meses vem sofrento com a "guerra sangrenta" pelo domínio do tráfico de drogas na fronteira, ganhará um cinema.

Segundo o site Capitan Bado, o empresario Marco Alexandre, está proporcionando o espaço tão desejado por toda á população das cidades fronteiriças.

