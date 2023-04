Cobra é resgatada em armadilha para ratos no Indubrasil

Sarah Chaves, com informações da SESDES

A funcionária de uma empresa na região do Núcleo Indubrasil localizado no Parque Novo Século acionou a Gerência da Patrulha Ambiental (GPA) da Guarda Civil Metropolitana após encontrar uma cobra no local.

A serpente se tratava de uma cobra cipó, não peçonhenta que estava presa na cola de uma armadilha de rato

Após ser caputurada pela GPA, a cobra foi levada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), para os devidos cuidados.

