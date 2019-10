Coletores voltam ao trabalho após minutos de paralisação

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Trabalhadores da coleta de lixo de Campo Grande, da CG Solurb, ficaram pelo menos uma hora paralisados no pátio da empresa por alegarem atraso no pagamento do ticket alimentação que deveria ter sido depositado na última terça-feira (1º).

Durante a assembleia 20% dos trabalhadores decidiram paralisar os serviços, mas após a reunião, todo o efetivo já tinha voltado a trabalhar.

O vice-presidente da Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação do MS (Steac-MS), Ton Jean Ramalho Ferreiro disse que não entendeu o porque do retorno do pessoal. “Infelizmente horas após a assembleia, toda a categoria retornou, e o ticket continua atrasado, a Solurb falou que ia pagar até sexta-feira (4), mas até agora nada”, comentou.

Toni ainda destacou que o serviço é essencial a população e por isso nesta terça-feira (8), se a empresa não efetuar o pagamento, será feito uma nova assembleia e os trabalhadores irão aderir a uma paralisão.

Ele comentou que a assembleia foi tranquila e não houve represália da empresa. “Eu ainda não recebi uma justificativa quanto ao retorno deles”, indagou Toni.

