Médicos da Santa Casa decidem paralisar devido a atraso salarial

Médicos da Santa Casa de Campo Grande decidiram durante Assembleia Geral na segunda-feira (24), paralisar os atendimentos a partir desta sexta-feira (28), às 19h. Os profissionais com vínculo celetista cobram o salário do mês de junho, que deveria ser depositado no 5º dia útil.

Os atrasos constantes na folha de pagamento dos médicos não é novidade nos últimos anos, e segundo a assessoria de comunicação do hospital o montante que deve ser repassado pela prefeitura chega a R$ 14 milhões.

A Santa Casa informou que esse mês foram quitados 35% da folha, e o comunicado oficial sobre a paralisação ainda não chegou ao local. Conforme o hospital na semana passada a Promotoria deu prazo de 24 horas para o município quitar os pagamentos, mas até a ontem, ainda não havia sido realizado.

No site oficial o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul, informou que irá comunicar oficialmente as entidades e em 72 horas, caso o pagamento não seja efetuado a categoria irá paralisar em 70% os atendimentos ambulatoriais e 30% os serviços de urgência e emergência.

Deixe seu Comentário

Leia Também