No sábado, Santa Casa realizará exames gratuitos de prevenção ao glaucoma

A Santa Casa de Campo Grande, por meio do serviço de oftalmologia do hospital, irá realizar no próximo sábado (25) uma campanha para a prevenção do glaucoma, no saguão principal da Unidade de Trauma, das 8h às 16h. A ação gratuita terá exames e palestras.

A campanha celebrará o "Dia do Combate ao Glaucoma" (26 de maio), com a realização de teste de glicemia, aferição de pressão arterial, exame preventivo para glaucoma e simulador de glaucoma com óculos de realidade virtual. Além de palestras educativas com os temas: “Hábitos saudáveis de alimentação”, “A importância da atividade física” e “Bem-estar, equilíbrio e qualidade de vida”.

Mais informações pelo telefone: 67 3322-4092.

Glaucoma

O Glaucoma é uma doença neurodegenerativa caracteriza pela atrofia do nervo óptico o que leva a perda visual progressiva e até cegueira caso não seja feito o diagnóstico e instituído tratamento imediato. A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que a doença afeta mais de um milhão de brasileiros e, em 2020, deve atingir 80 milhões de pessoas no mundo. Constitui-se a segunda causa de cegueira no mundo. E para diagnosticá-la é preciso medir a pressão ocular e avaliar o nervo óptico.

Trata-se de uma doença silenciosa que atinge 2% dos brasileiros acima dos 40 anos. Outros fatores de risco são pessoas com alta miopia, asiáticos, afrodescendentes, história familiar e diabetes. Por se tratar de uma doença assintomática, inicialmente, a única maneira de se prevenir é através da consulta regular com um médico oftalmologista.

