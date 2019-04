Com máscara de caveira e faca nas mãos, garoto invade o Sesi

Um garoto com máscara de caveira e faca nas mãos invadiu o prédio do Serviço Social da Indústria (Sesi) em Naviraí. Uma funcionária do setor de limpeza viu o jovem e acionou a polícia.

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (12), por volta das 20 horas, quando a funcionária descobriu o arrombamento da porta do depósito, onde ficam guardados produtos de limpeza.

Um molho de chaves foi levado, e vários materiais foram destruídos. Um professor que dava aulas também avistou um menino com máscara de caveira e uma faca nas mãos, no interior do prédio. Quando o professor saiu para ver o que estava acontecendo o menino fugiu.

Pouco tempo depois, o jovem apareceu acompanhado de mais dois garotos, que estavam com camisetas amarradas na cabeça e com pedaços de pau nas mãos. A polícia foi chamada, mas quando os meninos viram a viatura chegando fugiram do local. Em rondas na região, os militares conseguiram encontrar os garotos, mas durante a revista não encontraram nada com eles. Os garotos foram liberados.

