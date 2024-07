Com o Pantanal em chamas, Corumbá amanhece encoberta por fumaça; vídeo

Com o Pantanal sul-mato-grossense assolado pelas chamas com pelo menos sete focos ativos de incêndio, a cidade de Corumbá amanheceu totalmente encoberta pela fumaça na manhã desta segunda-feira (22).

Imagens feitas pela equipe do MS Diário, mostra a visibilidade da cidade. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as condições climáticas extremas no domingo (21), elevaram significativamente o risco de incêndios florestais na região. A temperatura atingiu picos de 35 °C, enquanto as rajadas de vento chegaram a 40 km/h.

De acordo com o último boletim da Operação Pantantal, divulgado pelo Governo do Estado hoje (22), as ações se direcionaram a sete focos de incêndio ativos que estão sendo combatidos.

Na região Rabicho, próxima ao Rio Paraguai, no Porto da Manga, margeando o Rio Paraguai e a Estrada Parque MS-228. Na região do Paiaguás, a região próxima ao município de Bonito-MS, também na área próximo ao KM 160 da BR-359 e às margens da BR 163, localizado nas imediações de Coxim.

Desde o começo do ano até 16 de julho, quase 593 mil hectares foram queimados no Pantanal sul-mato-grossense, o que corresponde a 6% do total de 9 milhões de hectares da região pantaneira no Estado. O aumento chega a 147% em relação ao mesmo período de 2020

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também