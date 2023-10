Com participação de 300 lojas, Black Friday Fronteira deve movimentar US$ 25 milhões

Sarah Chaves, com informações da Fecomércio

A edição de 2023 da Black Friday Fronteira foi lançada nesta semana no Senac Hub Academy, o período de promoções acontece entre 27 e 29 de outubro nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

A Black Friday Fronteira terá 300 lojas dos lados brasileiro e paraguaio participando com descontos de até 50%. “Acreditamos que todo e qualquer evento que fomente o comércio de bens, serviços e turismo sempre será bem-vindo para o Sistema e nossa sociedade”, diz o vice-presidente da Fecomércio MS, Adilson Amorim Puertes.

Ele lembra que o evento se consagrou ao longo dos anos e que quando 40 mil turistas se movimentam, em seu trajeto gastam em outros municípios de passagem, em postos de gasolina e hotéis. “Existe uma circulação de dinheiro que fomenta não só o comércio local, mas a economia de Mato Grosso do Sul”.

A Fecomércio MS é apoiadora do evento, organizado pela Câmara de Indústria, Comércio, Turismo y Servicio de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Secretaria de Segurança Pública de Ponta Porã, MS, Prefeitura de Ponta Porã, Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã, com apoio, ainda, do Comtur – PP.

O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço de Pedro Juan Caballero, Khalil Mansour ressalta que a Black Friday Fronteira oportuniza ganhos para todos, tanto para quem compra com descontos quanto para o comerciante que oxigena o caixa e coloca produtos novos para novembro e para o fim de ano. “Faz um movimento econômico bastante grande na nossa região de fronteira, Ponta Porã e Pedro Juan Caballero”.

