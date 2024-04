'Cometa do Diabo' fica visível em todo o Brasil neste domingo

O 12P/Pons-Brooks (Cometa do Diabo) está cada vez mais visível no céu noturno brasileiro e em todo o Hemisfério Sul. Neste momento, o corpo celeste está se aproximando do planeta Terra - sem risco de colisão - e por isso, poderá ser observado pela população brasileira com o auxílio de instrumentos.

Segundo o Observatório Nacional (ON), desde o dia 7 de abril, observadores do Nordeste já têm conseguido fazer registros da passagem do Cometa do Diabo. Mas hoje (21) ele se tornará visível em todo o Brasil, ao atingir a sua máxima aproximação do Sol.

Ainda de acordo com o ON, no momento não é possível saber ao certo se o cometa será visível a olho nu. Além disso, a proximidade dele com o Sol no céu pode dificultar as observações, especialmente em áreas urbanas com poluição luminosa.

Para localizar o corpo celeste no céu, aplicativos de observação de estrelas para celular, como o Star Walk 2 ou o Sky Tonight, podem ser úteis, pois permitem a identificação de diversos objetos astronômicos e cometas.

De onde vem o nome?

O Cometa do Diabo foi descoberto em 1812 pelo astrônomo francês Jean-Louis Pons. O 12P/Pons-Brooks ganhou esse apelido devido a uma explosão em julho de 2023, que distorceu sua coma (nuvem de poeira e gás que circunda o seu núcleo) em uma forma de chifres.

