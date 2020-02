Companhia aérea lança rota ligando Três Lagoas a Campo Grande

Jônathas Padilha, com informações do Perfil News

A VOEPASS Linhas Aéreas, novo nome da Passaredo, anunciou uma expansão nas rotas de Mato Grosso do Sul, com voos de Três Lagoas a capital e ao Estado de São Paulo. As novas rotas serão iniciadas no dia 29 de março e contarão com preço promocional.

Depois de dois anos sem operação no município de Três Lagoas, a VOEPASS decidiu retomar as atividades na cidade. O presidente da VOEPASS, José Luiz Felício Filho, disse que a parceria com o governo foi fundamental. “Continuamos expandindo nossas operações com foco no mercado regional e em parceria com os Estados, e Três Lagoas (TJP) é um destino estratégico para Mato Grosso do Sul.”

O presidente complementa. “Seremos a primeira empresa aérea a operar voos ligando TJL à capital Campo Grande e também ligando a cidade ao Aeroporto de Congonhas – diretamente no coração do centro econômico do Brasil.”

O diretor executivo da empresa, Eduardo Busch, falou sobre os horários previstos para os voos. “Estamos retornando a Três Lagoas com um serviço diferente e mais eficiente, com horários nobres e destinos diretos”.

A rota Três Lagoas – Congonhas será de segunda a sábado, saindo ás 9h e retornando ás 19h50.

Já a rota Campo Grande – Três Lagoas será de segunda a sábado, saindo ás 7h30 e retornando ás 21h15.

A conexão Campo Grande – Três Lagoas – Congonhas contará com saídas de segunda a sábado, saindo ás 7h30 de Campo Grande e chegando a Congonhas ás 10h55. O retorno está previsto para sair de São Paulo ás 18h e chegar a Campo Grande ás 21h15.

As aeronaves das novas rotas serão ATR72, com capacidade de até 70 passageiros. Os trechos diretos iniciam em R$ 99 e os trechos com conexão começam na casa de R$ 149.

