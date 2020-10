Confira as lives desta sexta que terá Gilberto Gil, Pitty e mais shows

Durante a pandemia do coronavírus no Brasil e no Mundo, as lives ainda continuam a ser a principal aposta dos artistas. Enquanto shows não são permitidos por causar grandes aglomerações, as transmissões ao vivo servem tanto para manter contato com os fãs, quanto arrecadar doações beneficentes.

Nesta sexta-feira (2), os artistas que fazem shows são, Gilberto Gil e Larissa Luz, Pitty, Corey Taylor e Cida Moreira.

Confira onde e quando assistir às lives desta sexta (2):

Corey Taylor – 17h – Link aqui

Cida Moreira (Em Casa com Sesc) – 18h – Link aqui

Gilberto Gil e Larissa Luz – 19h – Link aqui

Teresa Cristina – 19h – Link aqui

Pitty – 21h – Link aqui

