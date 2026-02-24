Menu
Congresso inédito capacita advogadas para fortalecer rede de proteção e combater violência doméstica

Evento gratuito em MS marca abertura do mês dedicado às mulheres e mostra como usar o sistema de justiça para salvar vidas

24 fevereiro 2026 - 17h10Taynara Menezes
O congresso traz painéis conduzidos por especialistas e autoridadesO congresso traz painéis conduzidos por especialistas e autoridades   (Foto: Jeferson Cabral)

Mato Grosso do Sul abre o mês de março com o 1º Congresso “Mulheres que Defendem Mulheres”, evento gratuito voltado à capacitação de advogadas e profissionais do Direito para fortalecer a rede de proteção e o enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio.

Promovido pelo CPAA Instituto de Ensino, o congresso reúne exclusivamente mulheres que atuam na ponta, na Casa da Mulher Brasileira, na Delegacia Especializada (DEAM) e nos tribunais, mostrando como o sistema de proteção às mulheres funciona na prática e destacando que, embora haja desafios, ele é a ferramenta mais eficiente para interromper o ciclo de violência.

Para a diretora do CPAA Instituto de Ensino, Maria Carloto, o objetivo é aproximar a sociedade e os profissionais do Direito do sistema. “Quando o advogado conhece o funcionamento real da rede, ele fortalece a defesa, diminui o medo e aumenta a coragem da mulher de romper o ciclo de violência. Usar esses mecanismos salva vidas, sim”, afirma.

Painéis e programação

O congresso traz painéis conduzidos por especialistas e autoridades, incluindo mulheres que vivenciaram a proteção do sistema e hoje servem como exemplo de que a rede funciona:

Dra. Carla Charbel Stephanini: Conhecer para defender: serviços da Casa da Mulher Brasileira

Me. Márcia Paulino: Escuta qualificada e a não revitimização: pilares do atendimento inicial

Dra. Fernanda Barros Piovano: Estratégias de proteção imediata e preservação de provas

Dra. Taís Soares Vieira Ferretti: Atuação com perspectiva de gênero no acesso à justiça

Dra. Clarissa Carlotto Torres: Medidas protetivas de urgência e o papel do Ministério Público

O congresso marca o início das atividades do mês de março, que celebra o Dia Internacional da Mulher, e reforça que a informação e a capacitação de profissionais são essenciais para transformar a proteção às mulheres em Mato Grosso do Sul em uma rede eficaz, capaz de salvar vidas e romper ciclos de violência.

