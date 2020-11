Convênio de R$ 2,524 milhões viabilizará aquisição de Patrulha Ambiental

Cerca de R$ 2,524 milhões foram garantidos para aquisição de máquinas e caminhões que compreendem uma Patrulha Ambiental destinada a manutenções e intervenções nas estradas dos municípios de Bonito, Jardim e Bodoquena. O convênio que garante este recurso foi assinado na última terça-feira (24).

Com esse recurso será possível visar o impedimento de formação de processos erosivos e o carreamento de detritos para os rios da região. Destino mais famoso do ecoturismo mundial, Bonito viu alguns de seus rios de águas cristalinas ficarem turvos há dois anos, fato que levou o governo do Estado a adotar uma série de medidas para garantir as belezas naturais presentes nessa localidade.

O ato de assinatura do convênio aconteceu na Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) com a presença do governador Reinaldo Azambuja, do superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Nelson Vieira Fraga Filho, do secretário da Semagro, Jaime Verruck; do secretário adjunto Ricardo Senna, dos diretores da Agraer, André Borges, e da Iagro, Daniel Ingold, entre outros convidados.

A Sudeco vai transferir R$ 2.181.100,00 para o Estado, que complementará com mais R$ 342.918,33, dinheiro suficiente para comprar uma motoniveladora, uma retroescavadeira, caminhões basculantes, caminhão comboio, trator e terraceador. Esse conjunto compreende a Patrulha Ambiental que atuará especificamente em ações para adequar as estradas e lavouras de Bonito, Jardim e Bodoquena, com técnicas que impedem a erosão e o carreamento de sedimentos para os rios.

O prazo para aquisição das máquinas e equipamentos é de 90 dias. O secretário Jaime Verruck explicou que muito já foi e vem sendo feito, tanto que não houve mais o turvamento das águas dos rios após fortes chuvas, como ocorreu em 2018. “Com essa Patrulha Ambiental os prefeitos, os produtores rurais, terão um importante aliado na tarefa de cuidar do solo e das águas dessa região, que tem tamanha importância econômica e ecológica para o Estado”, disse.

O superintendente da Sudeco parabenizou o governo e as equipes da Semagro pelos projetos desenvolvidos e se comprometeu a alocar mais recursos para ampliar as ações.

Já o governador Reinaldo Azambuja elogiou a atuação rápida da Semagro, através da Agraer e do Imasul, que tão logo o problema do turvamento das águas do Rio da Prata foi registrado, em outubro de 2018, deslocaram equipes para analisar as causas e adotar medidas preventivas e corretivas. Reinaldo reiterou que está em fase de licitação outras duas importantes obras para a região de Bonito: a pavimentação da “estrada do turismo”, que leva a importantes atrativos, e da BR-345 que liga Bonito a Anastácio, concretizando uma nova rota de acesso àquela cidade, mais curta que a atual.

