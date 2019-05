Coreia do Norte faz lançamento de novo projétil

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou nesta manhã de quinta-feira (9) que a Coreia do Norte teria disparado um projétil não identificado, segundo membros do Estado Maior das Forças Armadas do país.

Nenhum detalhe sobre o projétil, sobre o lançamento e a trajetória dele foram informados. Também não é possível afirmar se foi apenas um objeto.

Uma autoridade do Ministério da Defesa do Japão disse que projéteis aparentemente disparados pela Coreia do Norte não parecem ter alcançado o território japonês ou a sua zona econômica exclusiva.

Informou, ainda, que o ministério está coletando informações.

